Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве построят центр инноваций и импортозамещения, проект здания уже согласован», – приводятся в тексте слова Собянина.

Уточняется, что трехэтажное строение площадью около 14,5 тыс. кв. м появится в поселении Воскресенское на участке между ул. Троицкая, ул. Барышевская Роща, ул. Руденко и Остафьевским шоссе.

«Комплекс предназначен для проведения научных исследований и разработок. Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора», – отметил мэр Москвы.

Объект построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Развитие проекта даст около 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Напомним суть программы стимулирования создания мест приложения труда. Для инвесторов, которые одновременно со строительством жилья создают коммерческие и социальные объекты, плата за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство может быть уменьшена. При этом объекты жилищного строительства и места приложения труда могут находиться в разных районах города.

Изначально программа МПТ была нацелена на создание только промышленных объектов и офисов, но в ноябре 2020 года этот перечень был существенно расширен, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа МПТ была распространена и на гостиницы.

В 2022 году в программу были внесены изменения, которые расширяют застройщикам доступ к преференциям. Теперь получать льготы могут девелоперы, создающие объекты для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, инвесторы теперь могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу: при сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев льгота увеличится на 5 процентов, более одного года – на 10 процентов.

Добавим, что в Москве заключено уже 33 соглашения о создании мест приложения труда, в рамках которых девелоперы построят более 1,6 млн кв. м недвижимости – 47 объектов образования,13 офисных центров, 8 современных промышленных комплексов и технопарков, 4 торговых центра, 2 торгово-офисных здания, а также спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, центр инноваций и музей искусств. Новые объекты по программе появятся во всех районах Москвы.