Собянин рассказал о новых социальных объектах ВАО, ЮАО, ЮВАО, ЗАО и ЮЗАО

«Строим социальную инфраструктуру во всех округах Москвы. За первое полугодие на востоке, юге, юго-востоке, западе и юго-западе столицы для горожан возвели 17 объектов», – подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что сейчас строятся два детских сада в районах Очаково-Матвеевское и Солнцево. Один из них будет частным. В районе Северное Бутово возводится спорткомплекс «Качаловский».

В районе Богородское вскоре откроется новая взрослая поликлиника. Также в этом муниципалитете построят пожарное депо. А в районе Новогиреево обустраивают крытые поля для мини-футбола и уже завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Сергей Собянин добавил, что в 17 квартале Некрасовки до конца года будет построена школа. К 2024 году будет сдана в эксплуатацию еще одна на улице 6-я Радиальная в районе Бирюлево Восточное.

«Ко всем проектам подходим комплексно – при строительстве благоустраиваем и озеленяем прилегающие территории», – отметил Сергей Собянин.