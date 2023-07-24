Автомобиль сбил пешехода и врезался в здание в центре Москвы

В аварии пострадала женщина, которая шла по улице Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Легковой автомобиль сбил пешехода, затем снес столб и врезался в стену здания на улице Каланчевской в Москве. Об этом в понедельник, 24 июля, проинформировал столичный департамент транспорта.

«На Каланчевской улице в районе д. 29с2 автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания», - говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры Москвы, в результате ДТП пострадала женщина, которая шла по улице.

Согласно кадрам, опубликованным надзорным ведомством, в аварию попал автомобиль Maserati.

Ранее сообщалось, что ночью 24 июля в Кировском районе Перми водитель легковушки насмерть сбил женщину. Авария произошла на улице Маршала Рыбалко.

В Челябинске в тот же день иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу по «зебре». ДТП произошло около шести часов вечера напротив дома №74 по Комсомольскому проспекту. Женщина получила травмы.