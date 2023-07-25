Небольшой дождь и до +25 градусов ожидают в Москве 25 июля Фото: Мария ЛЕНЦ

Облачную погоду с прояснениями прогнозируют в Москве во вторник, 25 июля. В городе пройдет небольшой дождь, сообщает на своем сайте Гидрометцентр России. По Московской области осадки местами окажутся умеренными.

Дневная температура воздуха в столице составит от +23 до +25 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление днем окажется на уровне ниже нормы — 741 мм ртутного столба. К ночи показатели еще немного опустятся: до 740 мм ртутного столба.

В темное время суток погода в столице ухудшится. Пасмурное небо сохранится, дождь также останется, но будет носить кратковременный характер. Местами его дополнит гроза. Во время нее порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Температура ночью снизится до +16-18 градусов.

Ранее синоптик Алина Котилевская сообщала, что уже со среды, 26 июля, в Москве станет тепло и душно.