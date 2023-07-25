Эндокринолог Гелашвили рассказала, когда любовь можно считать психическим заболеванием Фото: RUSSIAN LOOK

Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили рассказала, как отличить любовь от психического расстройства. Симптомами последнего могут быть нарушения сна, преследование партнера и полная концентрация на его жизни. Об этом специалист поведала Москве 24.

Такое поведение попадает под симптомы болезни международной классификации: под кодом F63.9 там есть состояние «расстройство привычек и влечение неуточненное». Это психиатрический диагноз, который иногда путают с влюбленностью.

— В таком случае человек перестает спать, у него нарушается сердечный ритм, могут появиться аллергические реакции. Постоянно возникает идея о том, что ему нужно увидеть объект, к которому он якобы испытывает любовь. Он становится полностью сфокусирован на нем, — рассказал Тамара Гелашвили.

Человек с таким диагнозом может попытаться разрушить отношения объекта симпатии, так как уверен, что тот будет счастлив только с ним. Расстройство переносит фокус внимания с собственной жизни на чужую. Человеку становится необходимо контролировать партнера. Все это считается манией и патологией.

Эндокринолог также рассказала, что происходит в организме человека, когда он влюбляется. В этот момент мозг посылает надпочечникам команду вырабатывать адреналин.

— От этого при виде объекта любви начинается учащенное сердцебиение. За это еще отвечает дофамин. То есть мы сигнализируем надпочечникам: они дают приказ сердечно-сосудистой системе, они же вырабатывают и кортизол, который увеличивает выработку глюкозы и дает организму энергию, — поделилась Тамара Гелашвили.

Такие процессы могут длиться до полутора-четырех лет.

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