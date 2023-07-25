Производитель орехов из Москвы увеличил выпуск продукции на 25%

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что за первое полугодие 2023 году столичная компания выпустила около 108 тысяч упаковок ореховой продукции. Объемы производства увеличились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Москва по праву считается городом с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, из которых свыше 250 выпускают пищевую продукцию. Компании этой отрасли активно инвестируют в собственное развитие – модернизируют площадки и расширяют ассортимент, что приводит к росту производства. Так, столичный производитель орехов «Амидис Групп» за первое полугодие выпустил около 108 тысяч упаковок снеков, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года, – сообщил Овчинский.

В текущем году компания намерена выпустить 200 тысяч упаковок продукции. Показатель на 56% больше, чем за 2022-й. Рост темпов производства бизнеса связывает с расширением ассортимента обжаренных в натуральных специях орехов. В продуктовом портфеле компании прибавилось 23 вида, а общее число позиций 153. Свои товары фирма реализует через маркетплейсы, розничные магазины и торговые сети.

— В ассортименте снеки с морской солью, паприкой и томатом, кайенским перцем, чесноком и базиликом, лимоном, имбирем, корицей и другими вкусами. Сухая обжарка (без использования масла — прим.ред.) сохраняется все ценные вещества, – отметил гендиректор компании Михаил Сморщ.

На промплощадках Москвы трудятся свыше 720 тысяч человек. Таких объектов более 4000. Развитие производственных площадки в столице помогает бизнесу находить новых партнеров, выходить на актуальные рынке сбыта и наращивать объемы выпуска продукции. Для столичных компаний доступны порядка 20 мер системной поддержки. В их числе целевые займы и субсидии. Действует набор антикризисных инструментов. Ежегодно в городе запускают от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых.