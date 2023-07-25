С января по июнь 2023 года город одобрил 19 проектов КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва продолжает комплексное развитие территорий (КРТ). Сюда входят бывшие промзоны и неэффективно используемые участки. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом году с января по июнь столичным правительством были одобрены 19 проектов КРТ. В них речь идет о более чем 242 гектарах в девяти округах города. Семь площадок были выставлены на аукционы.

«Для реализации еще 12 проектов комплексного развития территорий назначены городские операторы, - отметил заммэра. - Благодаря редевелопменту площадок в столице будет создано более 76 тысяч новых рабочих мест».

Намеченные для КРТ территории расположены во всех городских округах, кроме Северо-Западного и Зеленограда. На торгах уже выбран инвестор для застройки бывшей промзоны «Серп и Молот». Аукционы запланированы ещё по двум площадкам – «Волгоградский проспект, владение 12» и «Поселение Сосенское: улица Александры Монаховой и Эдварда Грига». Их потенциальные участники ещё могут успеть подать заявки до 2 и 3 августа соответственно. А в третьем квартале 2023 года будут проводиться торги по остальным проектам.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что благодаря этим проектам в столице появятся новые жилые районы, общественно-деловые сооружения и производства. Всего будет построено более 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости. В их числе три миллиона «квадратов» промышленных и общественно-деловых зданий, а также более 3,6 миллиона квадратных метров жилья.

«Участки находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и рекреационного развития города», – добавил Гаман.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест, вложение в проекты в целом восьми триллионов рублей и более одного триллиона рублей поступлений в столичный бюджет. Реорганизацией площадок вправе заняться их правообладатели, назначенные городом операторы или выбранные на торгах инвесторы.