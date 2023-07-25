Сергунина: Участники конкурса грантов Мэра Москвы для НКО прислали почти 900 заявок

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги подачи проектов на конкурс грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Всего поступило почти 900 заявок. Из них треть ранее в нем не участвовали. Всю процедуру оформления заявки в этом году сделали максимально удобной и перевели в «цифру». Через сайт можно было подать необходимые документы. Отчетность также теперь предоставляется онлайн. Кроме того, появилась возможность использовать электронную подпись. А коворкинг-центры помогали желающим получить очные индивидуальные консультации и тренинги.

«Заявки принимались по 12 номинациям. В их числе “Наше наследие”, “ЗОЖ и спорт”, “Семейная Москва”, “Экология мегаполиса”, “Благотворительность” и другие. А самой популярной стала категория “Молодежь Москвы”. Свои проекты в ней представили 211 столичных НКО», — отметила Наталья Сергунина.

Теперь заявки пройдут предварительный отбор, а затем их изучит экспертный совет из представителей научного, образовательного и бизнес-сообществ. Для оценки проектов составлен список из десяти критериев. Например, в него входят актуальность, уникальность и эффективность. Лучших по всем показателям выберет конкурсная комиссия. Всего в 2023 году на гранты для победителей город выделил 600 миллионов рублей. Работающие более года НКО могут получить сумму до пяти миллионов рублей. Тем, кто занимается своей деятельностью не менее шести месяцев, могут выдать до 500 тысяч рублей.