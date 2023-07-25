Собянин: Во всех детских поликлиниках столицы медкарты ведут исключительно в электронном виде

«Закончили капитальную реконструкцию еще двух поликлиник: филиала №4 детской городской поликлиники №122 в районе Ивановское; филиала №2 детской городской поликлиники №86 в районе Западное Дегунино. Вчера медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тыс. детей и подростков», – написал в соцсети Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что обновленные медучреждения соответствуют новому московскому стандарту. В зданиях полностью заменены все инженерные системы и установлено современное оборудование. Врачи с большим потоком пациентов ведут прием на нижних этажах. Кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю расположены рядом. Для ожидания приема предусмотрены просторные зоны. А у врачей и медсестер есть комнаты отдыха.

«Во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут исключительно в электронном виде. Поэтому на месте бывших картохранилищ организуем комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики», – отметил Сергей Собянин.

На прилегающих к поликлиникам территориях в ходе реконструкции разделили пешеходные и транспортные потоки. Помимо этого здесь установлены энергоэффективные фонари и скамейки. В осенне-зимний период на окрестных территориях высадят деревья и кустарники.