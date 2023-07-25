В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины с 11 ножевыми ранениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на востоке Москвы. Тело нашли ранее, на нем обнаружили 11 ножевых ранений. Как рассказали в Следственном комитете России по столице, в преступлении заподозрили знакомого погибшего.

Напомним, речь идет о трупе, который нашли ночью на 25 июля на улице Сталеваров. Погибшему было 36 лет. Известно, что незадолго до смерти мужчина выпивал в квартире на 11 этаже жилого дома вместе со своим 31-летним знакомым. Последнего нашли там же пьяным, писал KP.RU.

Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Собутыльника погибшего задержали. Фигуранта доставили в подразделение столичного СК, где следователи приступили к его допросу. Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ближайшее время.