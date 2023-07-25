Для москвичей запустили подписку с ежегодной заменой смартфонов на новые

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В Москве появился сервис Share It, позволяющий каждый год менять старый смартфон на новый. Подписка на сервис, которую можно оформить в МТС, позволит абонентам любых операторов пользоваться новым гаджетом за 70% от его стоимости.

По подписке пользователи смогут взять любое понравившееся устройство стоимостью от 5 до 122 тысяч рублей. На данный момент представлено 25 моделей таких брендов, как Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor.

Оформление несложное. Оставляете заявку, после ее рассмотрения необходимо оплатить первый месяц подписки, а затем забрать смартфон в одном из магазинов, участвующих в пилотном проекте. Таких в Москве сейчас 21, но их число будет увеличиваться.

Через год пользователь может обменять устройство на новое, выкупить его, продолжить оплачивать подписку еще в течение полугода или остановить ее, сдав смартфон обратно. По данным сервиса, в стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов, например, приобретения сим-карты или обязательной страховки. Оформляя подписку, по желанию, есть возможность добавить дополнительные опции на сайте.

Что касается стоимости, то, к примеру, подписка на iPhone 14 Pro Max 128 Гб ежемесячно будет стоить 6778 рублей.

- Современная жизнь немыслима без смартфона и качественного мобильного интернета, и наш новый продукт объединяет два этих фактора. Пользователи подписки могут каждый год выбирать новый смартфон с учетом своих финансовых возможностей, при этом пользоваться всеми преимуществами нашей экосистемы. Такое мы предлагаем первыми на рынке, - отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.