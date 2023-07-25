Овчинский: Московская компания по выпуску спортивной женской одежды наладила производство новых моделей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московская легкая промышленность обеспечивает любителей спорта и профессиональных атлетов всем необходимым - инвентарем, обувью, одеждой и многим другим. Среди них - столичное предприятие Skin of Angel, выпускающее с 2018 года спортивную одежду для женщин. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«С начала текущего года предприятие произвело около 20 тысяч единиц изделий и добавило в ассортимент четыре новые модели, - отметил глава ведомства. - Теперь в товарной линейке бренда 20 позиций».

В числе новинок - велошорты, юбки-шорты и две модели купальников. На этот год планы у предприятия большие. За оставшиеся месяцы компания намерена изготовить более 50 тысяч изделий. В списке - свитшоты, топики, лосины, купальники. Кроме того, впервые на отечественный рынок поставят одношовные комбинезоны для занятий аэройогой. Такую одежду используют во время тренировок известные спортсмены и олимпийские чемпионы России.

Как пояснила сооснователь компании Ольга Серебрякова, при создании моделей за основу берутся уникальные дизайнерские лекала. Они сделаны из высокотехнологичного эластичного материала, сохраняющего свободу движения для спортсменов и в то же время форму изделия. Компания не останавливается на достигнутом и продолжает выпускать новинки.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Например, к осенне-зимнему сезону планируем расширить линейку и размерную сетку термобелья для зимних видов спорта», – уточнила представитель предприятия.

Напомним, в Москве размещается около четырех тысяч промышленных площадок. На них работают более 720 тысяч сотрудников. Каждый год предприятий становится больше: запускается от 40 до 50 новых средних и крупных, а также около 100 малых компаний. Они производят нужную жителям продукцию - от обуви, одежды, мебели до лекарств, медицинских приборов и сложной техники. При этом занимаются активным внедрением инноваций. Открытие производств в Москве дает возможность предприятиям увеличивать свой ассортимент, расширять деловые контакты и осваивать новые рынки сбыта. Для городских компаний доступны более 20 системных мер поддержки города, среди которых субсидии и целевые займы. Им также предлагаются различные антикризисные инструменты.