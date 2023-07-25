Эксперты подсчитали, сколько пассажиры смогут экономить после запуска МЦД-3

По ряду направлений цены будут почти в четыре раза выгоднее Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил тарифы за проезд по МЦД-3. Президиум Правительства Москвы принял соответствующее постановление (см. «Конкретно»). Эксперты транспортной сферы проанализировали новую «сетку» и поделились мнениями.

— Билетная система Московского транспорта — одно из главных преимуществ МЦД перед обычными направлениями ж/д в Москве и Московской области. С запуском третьего диаметра поездки станут в разы дешевле для пассажиров еще двух направлений железной дороги — Казанского и Ленинградского. Их пассажиры смогут оплачивать проезда картой «Тройка», которая позволит бесплатно пересаживаться на метро и МЦК, — сообщила председатель Комиссии по транспорту в Общественной палате Москвы Сабина Цветкова.

Сейчас из пригородов пассажиры следуют преимущественно до вокзалов или иного пересадочного узла. Поездка обходится дешевле для личного бюджета. Когда заработают фиксированные тарифы на МЦД-3, люди смогут планировать маршрут, исходя из удобства.

Источник: пресс-служба Московского метрополитена

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов напомнил, что система оплаты проезда на МЦД позволяет перемещаться внутри столичной агломерации по низким тарифам:

— К примеру, можно добраться из подмосковных Химок до Электрозаводской или в Раменское всего за 65 рублей по «Тройке» — это значительный шаг в сторону повышения транспортной доступности для миллионов жителей.

Вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов на основе подсчетов резюмирует: с запуском МЦД-3 пассажиры будут экономить на проезде. Миллионы жителей получат новые маршруты и выгодные тарифы и бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.

Источник: пресс-служба Московского метрополитена

КОНКРЕТНО

Тарифы на проезд по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»

• Зона «Центральная»: «Ховрино» — «Ухтомская» (Ленинградский и Казанский вокзалы также входят в эту зону): 50 руб.*

• «Пригород»: от Зеленограда до «Левобережной» и Люберцы — «Ипподром»: 65 руб.

• «Дальняя»: от Клина до Алабушева и от «88 км» до «Совхоза». 30 руб. за каждую зону. При поездке в «Пригород», «Центральную» – 65 руб. + 30 руб. за каждую зону в зоне «Дальняя».

*Здесь и далее разовая поездка по билету «Кошелек» «Тройки». Включены пересадки на метро, диаметры, МЦК.

Для некоторых пассажиров стоимость поездки снизится почти в 4 раза. Например, проезд из Зеленограда, Химок и Раменского сейчас 30-180 рублей за поездку на ж/д + 50 рублей за метро. После запуска D3 пассажиры будут платить 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК.