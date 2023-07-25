Главный инженер ТЦ «Времена года», где 4 человека погибли из-за прорыва трубы, вину не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Боткин, главный инженер торгового центра «Времена года», во время суда не признал своей вины в случившемся прорыве трубы. Он считает, что в ЧП виновата компания, поставлявшая горячую воду, сообщает специальный корреспондент KP.RU из зала заседания.

— Я был в Чувашии, когда все это произошло. Но очевидцы сказали мне, что труба фактически взорвалась. А перед этим в здании ощущалась вибрация. Это был гидроудар. Я не считаю себя виновным, — заявил Боткин.

Напомним, вечером 22 июля произошла трагедия в ТЦ «Времена года» у метро «Славянский бульвар». От ожогов, полученных из-за кипятка после прорыва трубы с горячей водой, погибли четыре сотрудницы одного из магазинов. Следователи возбудили дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух или более лиц. Задержан главный инженер торгового центра, Евгений Боткин.

Адвокаты защиты сообщили суду, что теплосети в торговом центре проверяли 30 мая. С ними в тот момент все было в порядке. Свидетели сообщали о странном запахе и цвете хлынувшей воды. Евгений Боткин к этому отношения не имел, заявляет защита. Со своей стороны главный инженер сделал все, чтобы безопасность объекта специалисты проверяли своевременно.

Следствие просит арест до 22 сентября, адвокаты — домашний арест или залог. С последним предлагает помощь генеральный директор RD Management, где Евгений Боткин работал главным инженером. Для этого компания готова выделить 10 млн рублей.