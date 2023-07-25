Главного инженера ТЦ «Времена года» отправили под домашний арест на два месяца Фото: Александра БУДАЕВА

Пресненский районный суд избрал в отношении 39-летнего главного инженера торгового центра «Времена года» Евгения Боткина меру пресечения в виде домашнего ареста. У своих родственников в Подмосковье мужчина проведет два месяца — до 24 сентября. Об этом узнала специальный корреспондент KP.RU.

Как ранее уже сообщалось, сам Евгений Боткин свою вину не признает. Он считает, что трагедия произошла из-за ошибки теплосетей. Сам главный инженер инициировал проверку труб в конце весны, тогда с ними было все в порядке.

Боткина поддерживает его начальство — генеральный директор компании предложил суду в залог 10 млн рублей.

Напомним, вечером 22 июля в торговом центре прорвало отопительную трубу. Кипяток хлынул на ничего не подозревающих сотрудников магазинов. Некоторым удалось спастись, четыре женщины погибли от полученных ожогов.