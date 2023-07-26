С начала года на городских торгах реализовано уже более пяти тысяч парковочных мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о выкупаемых жителями на городских торгах машино-местах. Площадь у них самая разная - от 8 до 45 квадратных метров.

«За первые шесть месяцев этого года столица реализовала более пяти тысяч парковочных мест на сумму свыше двух миллиардов рублей», - сообщил заммэра.

По его словам, эта цифра в два раза больше, чем в январе – июне 2022 года.

«Тогда на городских торгах было реализовано 2,5 тысячи таких лотов на сумму 1,1 миллиарда рублей», - уточнил Ефимов.

Желающие выкупают места для своих машин на открытых аукционах, через публичное предложение и без объявления цены. Претендентов обычно бывает достаточно - в среднем три участника на один лот. Примерная финальная цена машино-места доходила на торгах до 400 тысяч рублей.

Как уточнил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, самая серьезная борьба развернулась за место в 16 квадратных метров в подземном паркинге на бульваре Маршала Рокоссовского. Его захотели приобрести аж 36 участников!

«Больше всего лотов за полгода реализовано на западе столицы – 1058, - добавил глава ведомства. - В Северо-Западном округе автовладельцы приобрели на торгах 1025 парковочных мест, еще 857 – на юго-западе города».

Напомним, на городских торгах можно также купить или арендовать нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, землю под разные объекты, нестационарные торговые сооружения. Победители аукционов вправе открыть там, например, салоны красоты, магазины, образовательные и спортивные учреждения, службы быта, то есть все необходимое жителям.

Торги проводят в электронной форме. Подробнее об этом можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Здесь каждый может посмотреть данные о лотах - фото, документацию, условия и форму реализации.