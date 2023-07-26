В Москве двое мужчин спровоцировали ДТП и ограбили водителя третьей машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали двоих жителей столицы, которых подозревают в совершении разбоя. На своих автомобилях они спровоцировали ДТП с иномаркой, а затем избили водителя и угрозами отобрали у него более 11 миллионов рублей, мобильный телефон и видеорегистратор. Злоумышленников задержали, сообщает ГУ МВД России.

Произошло нападение на 153-м км автодороги М-4 «Дон». Мужчины угрожали своей жертве ножом, а после — скрылись.

Беглецов нашли в Тульской области, их задержали и заключили под стражу. Они стали фигурантами уголовного дела о разбойном нападении, совершенном организованной группой. Им грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее трое парней на юге Москвы напали на 23-летнего мужчину. Как писал KP.RU, злоумышленники прыснули парню в лицо из перцового баллончика, после чего избили и ограбили.