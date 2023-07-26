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НовостиЭкономика26 июля 2023 10:17

От российских промышленных дизайнеров продолжают принимать заявки на новую премию

Проекты претендентов собирают до 31 июля
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил об учреждении новой премии для промышленных дизайнеров России. Конкурс пройдет в номинациях «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Промдизайн — это профессиональная разработка изделий, устройств и услуг с особым вниманием к внешнему виду и функциональности.

— Развитие промышленного дизайна — одно из приоритетных направлений для города, — сказал глава города.

Сейчас у желающих принять участие в премии «Лучший промышленный дизайн России» осталось меньше недели до окончания приема заявок

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На эксперты и жюри будет оценивать предметы интерьера и мебель, бытовую технику и электронику, транспортные средства, объекты городского дизайна. Заявить можно также продукт бытовой химии, упаковку продуктов питания, обувь. Проекты победители смогут разместить на своей продукции знак лауреата.

Заявки принимают до 31 июля на официальном сайте конкурса — redesign.otkroimosprom.ru. Церемония награждения пройдет в Москве в конце августа.