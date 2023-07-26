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НовостиОбщество26 июля 2023 11:10

Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова

Завершить стройку объединённого военкомата по СВАО планируется следующей весной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей КУЗНЕЦОВ

«На улице Яблочкова строим новое здание объединённого военного комиссариата по Северо-Восточному округу. В нём будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По заверениям градоначальника, завершить все работы планируется весной 2024 года.

«Проверил, как продвигаются работы. Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», - отметил Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в объединенном военкомате по СВАО будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военный комиссариаты. Завершить строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова предполагается следующей весной.