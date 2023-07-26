Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова

«На улице Яблочкова строим новое здание объединённого военного комиссариата по Северо-Восточному округу. В нём будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По заверениям градоначальника, завершить все работы планируется весной 2024 года.

«Проверил, как продвигаются работы. Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», - отметил Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в объединенном военкомате по СВАО будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военный комиссариаты. Завершить строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова предполагается следующей весной.