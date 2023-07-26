В Москве будут судить молодого человека, прифотошопившего свое лицо к иконе Фото: "КП" Архив

22-летний житель Москвы выложил в социальные сети картинку, на которой изображена православная икона. На облик святого молодой человек наложил фото своего лица Хамовническая межрайонная прокуратура столицы разглядела в этом административное правонарушение, рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины, который решил похвастаться своими навыками владения программами фотообработки, возбудили дело об административном правонарушении. Его обвиняют в умышленном публичном осквернении предметов религиозного почитания.

Исследование, которое назначили следователи, пришло к выводу, что опубликованноле фигурантом изображение представлено в социально сниженном значении и по смысловому пониманию выражает явное неуважение к обществу. Прокуратура уверена, что мужчина намеренно оскорбил религиозные чувства верующих.

Административный материал направили в суд. Молодому человеку грозит штраф либо обязательные работы.