Собянин: Амбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлён

Градоначальник объявил о расширении программы реконструкции столичных медицинских учреждений в ходе осмотра реконструкции филиала № 4 городской поликлиники № 6 в Тимирязевском районе.

«Поликлиника, по большому счету, – это часть жизни, особенно для людей старшего поколения, которые бывают там достаточно часто. И от того, как она выглядит, как она работает, как она оснащена, зависят, конечно, здоровье и во многом настроение людей. Поэтому по просьбе врачей, москвичей мы приняли решение о кардинальной реконструкции московских поликлиник. Отремонтировали на сегодняшний день 100. По сути дела, это даже не ремонт, а строительство новых клиник. В ближайшие два месяца будут закончены и введены в строй еще 100 поликлиник. И буквально недавно на встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели», – сказал Сергей Собянин.

По заверениям мэра столицы, в течение двух ближайшие лет амбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлен.

«Я думаю, что в течение двух лет мы полностью обновим амбулаторный фонд Москвы. Он будет самым современным и лучшим, соответствующим самым лучшим стандартам, оснащенным новым оборудованием, новой логистикой, выстроен по новому стандарту. И я думаю, что больше будет доброжелательности и улыбок и со стороны врачей, и со стороны пациентов», – отметил градоначальник.