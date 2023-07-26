Собянин: Более 100 млн человек посещают столичные поликлиники ежегодно

«Что касается поликлинического звена, посещаемость поликлиник у нас в год больше 100 млн человек», – отметил градоначальник.

Мэр напомнил об уже разработанной для мегаполиса программе модернизации амбулаторного звена.

«Начинали с того, что определили 60 или 70 поликлиник, которые бы мы реконструировали полностью, по сути дела, построили заново. После того, когда мы шли по этому процессу, оказалось, что надо не 70 сделать, а 100. Мы решили 100 сделать. После того как начали делать 100, оказалось, что надо сделать 150, потом 200 клиник, по сути дела, которые заново построены по новым технологиям и новым стандартам. И вот уже на сегодняшний день мы 100 поликлиник построили за последние два с небольшим года», – пояснил Сергей Собянин.

Он добавил, что уже в ходе реализации программы был получен запрос и от медиков, и от жителей столицы о возможности продолжения программы. При этом часть столичных поликлиник построена совсем недавно и не требует серьезного ремонта.

«Но 140 - это тоже построены достаточно давно, они, может, и не все требуют капитальной такой реконструкции, но капитального ремонта часть из них действительно требует. Мы долго считали, советовались и все-таки решили запустить второй этап работы по модернизации поликлинического звена. И реконструировать к тем 200, которые мы заканчиваем в этом году, еще 140», – подчеркнул Сергей Собянин и уточнил, что для этого потребуются расходы на реконструкцию и приобретение нового современного оборудования.

«Но это все создаст, по сути дела, лучшее в мире амбулаторное звено. Мы в этом году начнем уже проектирование и буквально в конце этого года приступим ко второй очереди борьбы за лучшие поликлиники Москвы», – констатировал Сергей Собянин.