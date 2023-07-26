Метеоролог Шувалов: частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На фоне изменения климата частота стихийных бедствий, в том числе и в России, будет расти. С таким заявлением выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщают «Известия».

Как отметил метеоролог, глобальное потепление приведет к тому, что люди будут страдать от последствий жары. По статистике «Росгидромета» каждые 10 лет в России увеличивается количество стихийных бедствий на 20–30%. В будущем эта тенденция, как минимум, сохранится.

Засухи будут чаще и более интенсивные, увеличится количество лестных пожаров, они будут наносить больший ущерб.

— И стихийные бедствия (те же залповые ливни, те же наводнения) тоже станут более частыми гостями на территории нашей страны, — подытожил Шувалов.

АГН «Москва» приводит и другие слова метеоролога. Так, Шувалов предрек повышение температуры в течение 10 лет в Москве. В столице регулярно будут фиксировать новые температурные и другие климатические рекорды, считает он.