Что произошло за день 27 июля 2023 года в Москве: главные новости

В Москве 26 июля 2023 года прошел ливень, сильнее которого не было с XIX века Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москву и Подмосковье 26 июля, в среду, затопило. Сильные ливни начались во второй половине дня. Всего за пару часов в столице выпало более 50% месячной нормы осадков, до 46 мм. В комплексе городского хозяйства отмечают, что это был сильнейший ливень с конца XIX века. Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, фиксировался в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков.

По мнению метеорологов, в ближайший час дожди в Москве прекратятся. До 21 часа действует штормовое предупреждение. Городские службы работают в усиленном режиме.

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