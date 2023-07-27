Движение на Сокольнической линии метро Москвы ввели график

Составы задерживались на центральном участке «красной» ветки метро из-за человека на путях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене восстановили движение на Сокольнической линии, поезда ходят в соответствии с графиком после инцидента с человеком на путях, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта утром 27 июля.

Составы задерживались на центральном участке «красной» ветки метро в 06:28. Через десять минут движение поездов начали вводить в график, а еще через десять минут – полностью восстановили. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящий момент информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что новые навесы установили на 11 станциях столичного метро с начала года. работы прошли на «Тушинской», «Нагорной», «Сухаревской», «Новогиреево» и других. Навесы защищают пассажиров от дождя и снега и сохраняют в вестибюлях тепло зимой, а прохладу летом.