Пять автомобилей столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве

Движение в районе ДТП было затруднено в сторону области Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Новорязанском шоссе после развязки с МКАД произошла массовая авария: столкнулись пять автомобилей, в том числе несколько грузовиков. Сведения о пострадавших уточняются, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта вечером в среду, 26 июля.

На месте ДТП работали оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Движение в районе аварии было затруднено в сторону области, через два часа проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется. Инцидент произошел на Нижегородской улице. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.