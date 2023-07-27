Ливни с грозой и до +28 градусов ожидаются в Москве 27 июля

Местами возможен град, прогремят грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в четверг, 27 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и ливни. Местами прогремят грозы, возможен град. Днем воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба, что ниже нормы. Будет дуть ветер южной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: небо затянут облака, будет идти кратковременный дождь, по области местами сильный. Прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/c. Температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Днем 28 июля столбики термометров покажут плюс 26-28 градусов. В столице будет дождливо и ветрено – ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 26 июля 2023 года прошел ливень, сильнее которого не было с XIX века. За пару часов выпало более 50% месячной нормы осадков – 46 мм.