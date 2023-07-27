Упавший под поезд на станции столичного метро «Парк культуры» погиб

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене пассажир погиб, упав на пути на станции «Парк культуры» Сокольнической линии. Инцидент произошел утром 27 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

«Под прибывающий поезд на жесткий путь упал пассажир, его достали. Человек погиб», - уточнили в ведомстве. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранители проводят проверку.

Ранее KP.RU писал, что утром 27 июля поезда задерживались на центральном участке Сокольнической линии метро из-за человека на пути. Через десять минут движение на «красной» ветке метро начали вводить в график, еще через десять минут – полностью восстановили. Инцидент произошел около семи утра.