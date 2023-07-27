Сергунина: На площадке МУФ в «Лужниках» состоится концерт ко Дню Государственного флага России

Фото: Пресс-служба Департамента культуры

22 августа на Большой спортивной арене в «Лужниках» в дни Московского урбанистического форума (МУФ) состоится концерт ко Дню Государственного флага России. Он начнется в 17.00. Подробностями поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, “Чайф”, “Сурганова и оркестр”», — отметила Наталья Сергунина.

В программе - легенды русского рока Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «Серьга», «КняZz», «Чиж & Co», «Наши», «Пилот», «123-й полк» и «7Б».

Во время концерта зрители узнают об истории российского триколора, значении его цветов. Праздничную тему поддержат звуковые и визуальные спецэффекты. Крышу арены украсит бело-сине-красная подсветка, которую будет видно во многих районах столицы.

Вход на концерт бесплатный по предварительной регистрации.

Напомним, в этом году четыре центральные точки столицы станут площадками XII Московского урбанистического форума. Посетители Гостиного Двора узнают много интересного о городском здравоохранении и образовании. В олимпийском комплексе «Лужники» пройдут концерты, гастрономический фестиваль, модные показы и другие события. Парк «Зарядье» приглашает всех на спортивные тренировки, лекции об искусстве, моде и различных городских проектах. В Центральном выставочном зале «Манеж» представят транспортные проекты. По своему масштабу МУФ-2023 будет самым впечатляющим за все время проведения форума. Подробнее - на официальном сайте.