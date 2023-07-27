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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:05

Приезжий избил и ограбил пассажира около станции «Рязанский проспект» в Москве

Злоумышленник украл у потерпевшего телефон за 35 тысяч рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранта арестовали

Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранта арестовали

Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве правоохранители задержали 43-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в грабеже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел около вестибюля станции метро «Рязанский проспект». Между двумя мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз пнул оппонента, а затем выхватил из его рук мобильный телефон и убежал. Потерпевший попытался догнать грабителя, но тот скрылся из виду. Сумма материального ущерба составила около 35 тысяч рублей.

Полицейские установили личность налетчика и поймали его. Грабитель успел распорядиться похищенным телефоном по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится по стражей.

Ранее KP.RU писал, что пассажир московского метро избил мужчину, который случайно задел его плечом. Индент произошел на станции «Проспект Вернадского».