Рост выручки в семь раз демонстрирует производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Кластер фотоники и микроэлектроники успешно работает в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». В нем ведутся разработки передовых технологий и продуктов в области оптико-электронных и лазерных систем, оптических материалов и устройств. В кластере объединились 52 ведущие компании отрасли. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, из них 20 разместились в ОЭЗ.

«В их числе компания «Неорос», которая в первом квартале текущего года реализовала продукцию на 288 миллионов рублей, - отметил глава ведомства. - Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022-го».

Резидент ОЭЗ является одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей устройств для оптоволоконной связи. В России только эта компания выпускает планарные оптические сплиттеры для широкополосного доступа к интернету, передачи речи и работы цифрового телевидения. Каждое изделие получает программное обеспечение (ПО), созданное специалистами этого же предприятия.

Среди продукции резидента ОЭЗ самым высоким спросом пользуются первые в России цифровые оптические трансиверы со скоростью работы от 100 гигабит в секунду и выше. В комплекте с оптоволоконными кабелями они обеспечивают передачу массивов данных на тысячи километров. Приборы стратегически важны для цифровизации экономики страны. Благодаря им система обмена большими массивами информации успешно работает.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, получившая статус резидента в 2020 году компания уже вложила в свое развитие более 620 миллионов рублей. При этом вырученная за реализованную продукцию сумма составила около 2,5 миллиарда рублей.

«В первом квартале 2023 года резидент расширил производственные площади на 1,293 тысячи квадратных метров для повышения объемов производства импортозамещающей продукции и выпуска когерентных трансиверов», – уточнил Дегтев.

До конца этого года предприятие дополнительно расширит свое производство. В его планах - внедрение новых технологий при выпуске трансиверов. Благодаря этому их себестоимость существенно уменьшится. Кроме того, будет создано ещё до 15 рабочих мест.