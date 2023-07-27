Собянин: На особо охраняемых природных территориях столицы обитает порядка 3000 редких видов животных

«Сегодня на особо охраняемых природных территориях обитают порядка 3 тысяч видов охраняемых животных, из них 573 – включены в Красную книгу Москвы», – сообщил Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Градоначальник напомнил, что недавно президент страны Владимир Путин подписал закон о возможности передачи в управление правительства столицы московской части национального парка «Лосиный остров».

«После того как мы его получим, вместе со специалистами разработаем проект реабилитации. Как минимум его надо будет освободить от мусора, сделать заповедные зоны, выделить территории более активного посещения граждан и так далее. Одним словом – найти разумный баланс между сохранением благоприятной среды обитания животных и потребностями людей», – обрисовал перспективы дальнейшего развития московских экологических, природосохраняющих программ Сергей Собянин.

Градоначальник убежден в том, что это задача будет решена.

«У нас много парков и особо охраняемых природных территорий в Москве, которые мы аккуратно приводим в порядок, сохраняя комфортную среду обитания для животных и хорошие возможности для отдыха москвичей», – констатировал Сергей Собянин.

Встретить даже на улице города дикое животное стало не такой уж редкостью, особенно на окраинах мегаполиса. Так, например, лосей можно встретить в парке «Лосиный Остров» на востоке столицы и зеленых зонах в Новой Москве. В природно-историческом парке «Москворецкий» заметили черного коршуна, зеленого дятла и клинтуха. Это птицы с нулевой категорией редкости в Красной книге Москвы. Они считались вероятно исчезнувшими. Заяц-русак прекрасно себя чувствует в Кузьминках-Люблино, Измайлово, Теплом Стане, Косинском парке, Москворецком и Битцевском лесу. Кстати, в Битце обитают даже горностаи, средние пестрые дятлы, гоголи – птицы из семейства утиных. А еще в Битцевском лесу и заказнике «Южное Бутово» зафиксировали довольно серьезного хищника – лесную куницу. Несколько семейств бобров обитает в природном заказнике «Долина реки Сетунь».

«После реабилитации «Лосиный остров» также станет местом, в котором дикая природа гармонично соседствует с многомиллионным мегаполисом», – подчеркнул Сергей Собянин.