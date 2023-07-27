Собянин: Устаревшие торговые центры столицы обновят по аналогии с рынками

«Недавно мы утвердили программу выделения грантов предпринимателям, которые приводят в порядок фасады, а также расширяют площади под досуговую и развлекательную деятельность в торговых центрах», – сообщил градоначальник Сергей Собянин.

Решение столичных обосновано стремлением сделать жизнь москвичей еще комфортнее.

«Двоякое чувство. С одной стороны, конечно, уже много торговых центров, которые морально и архитектурно не соответствуют чему-то. С другой стороны торговые центры – место притяжения жителей, и если его снести, то там уже никогда ничего такого не будет, там поставят жилой дом в лучшем случае. Поэтому я противник того, чтобы сносить торговые центры в Москве. Конечно, самострои это другая история. А те, цивилизованные законные торговые центры», – отметил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, такие торговые центры нужно не сносить, а улучшать облик зданий и наполнять их функционал новыми смыслами. Тем более, и торговых центров в мегаполисе не так уж много.

«У нас торговых площадей меньше, чем в Европе. Хотя помимо москвичей достаточно большое количество жителей. Но с другой стороны, торговля все больше переходит в цифровую торговлю, в интернет, доставку и так далее. Мы видим, что каждый год по 3%, 4%, 5% объема откусывают новый вид торговли. Особенно это развивалось во время пандемии, когда заказывали вообще все – мощный толчок развития интернет-торговли. Ко мне приходят один за другим, десятки владельцев этих торговых центров и говорят: «Давайте мы снесем, давайте мы построим здесь дом, будет все прекрасно и так далее, москвичи будут рады». Я говорю: «Они вряд ли будут рады». Давайте мы лучше подумаем о другом, давайте мы фасад сделаем другой, давайте те площади, которые освобождаются от торговли, сделаем досуговыми площадями, так как это в современных торговых центрах. <…> Давайте мы привлечем малый бизнес социально ориентированный», – сказал Сергей Собянин.

Он также напомнил о выделении для ТЦ грантов от правительства Москвы.

«Было принято решение <…> о выделении грантов торговым центрам, которые хотят такую реорганизацию сделать, с одной стороны. С другой стороны, сами начали работать с социально ориентированными предприятиями, чтобы помочь им зайти в эти торговые центры и эти свободные площади сориентировать на услуги населения. В свое время у нас была такая же история с рынками. <…> Там столько криминала было. <…> У нас очень многие рынки стали местом притяжения жителей, местом, где можно покушать, встретиться, кофе выпить и так далее», – пояснил Сергей Собянин.

Помимо этого, Сергей Собянин обратил внимание на активное обустройство в современном стиле столичных ярмарок.

«Сегодня московские рынки, как и московские рестораны, московские кафе становятся брендом Москвы. Мы их не снесли, а наоборот, помогли реорганизоваться», – заключил Сергей Собянин.