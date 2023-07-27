Народная артистка России Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни

Скончалась народная артистка России Нина Дробышев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народная артистка России, актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Сегодня ночью не стало народной артистки России, уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой. Масштаб ее таланта невозможно переоценить...Скорбим. Соболезнуем родным и близким», - написали в телеграм-канале театра.

В пресс-службе добавили, что работы Нины Дробышевой вошли в историю отечественного театра, а ее роли на экранах – в «золотой фонд» кинематографа. О прощании с артисткой сообщат позже.

Нина Ивановна Дробышева служила в Театре Моссовета с 1962 года. Она также снялась в фильмах «Чистое небо», «Два капитана», «Француз» и других.

Фото: театр имени Моссовета

Ранее KP.RU писал, что 5 июля умер Алексей Кузнецов, актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера". В данный момент о причинах смерти артиста не уточняется.