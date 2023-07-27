Производитель дизайнерских сумок из Москвы увеличил объемы выпуска на 10%

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Легкая промышленность Москвы продолжает развиваться и наращивать производства. Так один из столичных брендов авторских сумок за первое полугодие 2023-го увеличил объемы на 10%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В отрасли легкой промышленности столицы сегодня работает свыше 200 предприятий. Они выпускают широкий перечень товаров – ткани, мужскую и женскую одежду, обувь. Помимо стандартных изделий, в городе производят дизайнерские вещи – плащи из переработанного пластика и яблочной кожи, тату-перчатки с вышивкой и большой выбор оригинальных аксессуаров. Так, компания Balagura более 18 лет выпускает сумки, и за шесть месяцев 2023-го ей удалось нарастить объем выпуска изделий на 10 процентов год к году, – сообщил руководитель ДИиПП.

Фирма сама разрабатывает дизайн. В ее товарной линейке представлены и нестандартные изделия. Например, из дерева, сумки с подсветкой, витражами и зеркалами. Свежую коллекцию компания посвятила сказкам Пушкина — «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке» и другим. Бренд работает как в сегменте масс-маркет (то что называется «демократичный») так и выпускает премиальные аксессуары. Освоили производство обложек на паспорт, держателей для банковских карт, футляров для очков, кейсов для наушников, ключниц и косметичек.

Основатель бренда Алла Балагура отмечает тенденцию: покупатель проявляет все больший интерес к российским товарам. Поэтому для отечественного бизнеса сейчас самое подходящее время, чтобы наращивать обороты и занимать рынок.

В Москве зарегистрированы почти 4000 промышленных площадок, на которых работают порядка 720 тысяч сотрудников. Каждый год открывается около 100 малых предприятий и до 50 средних и крупных. В столице шьют одежду и обувь, выпускают косметику, производят мебель, лекарства, медоборудование, электронику и другие виды товаров.

Запуск производственной площадке в Москве позволяет бизнесу выходить на новые рынке сбыта, искать партнеров и дает доступ к развитой инфраструктуре. Для компаний действуют более 20 мер системной поддержки от города, в том числе субсидии и целевые займы.