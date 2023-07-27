Экс-судью Арбитражного суда Москвы Кондрат приговорили к 9 годам тюрьмы

Мосгорсуд приговорил Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мосгорсуд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам тюрьмы за взяточничество. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Кондрат назначили штраф в размере 20-ти кратной суммы взятки, то есть почти 78 млн рублей. Кроме того, экс-судью лишили права занимать должности в судебной системе и системе правоохранительных органов на пять лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным столичного СК, Кондрат знала, какое дела рассматривает ее коллега по арбитражному суду. В 2020 году экс-судья рассказал своей сослуживице, что ей готовы передать 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности юрлиц и физлиц. Кондрат убеждала коллегу принять деньги и вынести «нужное» решение, однако та обратилась в полицию. Сделка прошла под контролем правоохранителей. Кондрат задержали.