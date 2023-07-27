Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа на западе Москвы

Инцидент произошел квартире жилого дома на ул. Толбухина Фото: прокуратура Москвы

В Москве мальчик 2022 года рождения выпал из окна второго этажа. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в четверг, 27 июля, в квартире жилого дома на ул. Толбухина. Мать малыша находилась в квартире, но в момент происшествия ненадолго отвлеклась. Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося, организована процессуальная проверка.

В прокуратуре напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что в Москве трехлетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Ребенка госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется. Следователи организовали проверку по факту ЧП, детали случившегося выясняются.