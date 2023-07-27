В Москве 17-летний подросток собирался взорвать объект газопроводной сети

Подростка задержали, ему предъявили обвинение в подготовке к теракту Фото: ГСУ СК России по Москве

Уголовное дело возбудили против 17-летнего подростка, готовящегося взорвать объект газопроводной сети в столичном регионе, сообщили пресс-службе ГСУ СК по Москве. Речь идет о статье «Приготовление к террористическому акту».

По данным следствия, не позднее 29 января 2023 года подросток решил устроить теракт: в интернете он нашел информацию о способах и порядке изготовления самодельных взрывчатых устройств, а также изучил карты расположения объектов газопроводной сети в Московском регионе.

Противоправные действия пресекли столичные следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полиции. По месту жительства юноши прошли обыски. Подростка задержали, ему предъявили обвинение, с парнем проводятся следственные действия, направленные на закрепления доказательств. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

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