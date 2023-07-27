Догхрантера из элитного московского ЖК арестовали на 10 суток

Бизнесмену Исламу Осмамаеву дали 10 суток административного ареста Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорогомиловский суд Москвы отправил бизнесмена Ислама Осмамаева на 10 суток административного ареста. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина запрещал соседям по ЖК выгуливать собак и грозился убить животных.

В ходе судебного заседания бизнесмен заявил, что является многодетным отцом. Одного из его сыновей прямо во дворе укусила соседская собака. По словам мужчины, обращение в управляющую компанию ни к чему не привело, поэтому он стал «решать вопрос» сам. Соседи утверждают, что догхантер нанял несколько охранников, которые запугивали собачников.

Ранее KP.RU писал, что d Мордовии по фактам жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело. Подозреваемый отрубил хвост забравшейся в дом соседской кошке, а затем покалечил и свое питомца.