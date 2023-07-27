Более 150% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июля

Все идет к рекорду месячного количества осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с начала июля пролилось более 150% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, за 26 дней на главной метеостанции столицы, ВДНХ, пролилось 130 мм небесной влаги. Синоптик отметила, что последние пять дней июля также будут дождливыми: самые интенсивные дожди пройдут в пятницу и субботу.

«Все идет к рекорду месячного количества осадков! Пока рекорд принадлежит 2008 году, когда на ВДНХ, по которой оценивается климат, выпало 181 мм», - уточнила метеоролог.

Позднякова добавила, что июля 2020 года также был щедр на дожди – за месяц пролилось 175 мм осадков.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в четверг ожидается облачная погода, ливни с грозой и градам. Непогода будет сопровождаться сильным ветром до 15-20 м/с. Температура воздуха составит около плюс 28 градусов.