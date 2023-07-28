Сильный дождь с грозой и до +28 градусов ожидаются в Москве 28 июля

Атмосферное давление понизится и составит около 737 мм ртутного столба Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в пятницу, 28 июля, прогнозируется облачная погода, пройдут дожди, местами сильные. Прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Днем воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, во время грозы – до 17 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит около 737 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на субботу характер погоды практически не изменится: ожидается облачность, кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 м/метров в секунду. Столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов. Днем 29 июля в столице будет также дождливо, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит плюс 19-21 градуса.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за ливня с грозой и порывистым ветром. Предупреждение будет действовать до вечера субботы.