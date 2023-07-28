Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 28 июля

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в пятницу Фото: Алина НИЗАМОВА

Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в пятницу, 28 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации 09:05, во Внуково задержали три рейсов, а еще два отменили. В Домодедово не могут улететь пассажиры 14 рейсов, еще один самолет отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживаются восемь вылетов, четыре отменены. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек и отмен авиарейсов уточняется.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в пятницу ожидаются ливень, гроза и порывистый ветер до 17 м/с. Температура воздуха составит около плюс 26-28 градусов. Неблагоприятная погода сохранится до вечера, при этом в субботу в столице вновь пройдут дожди. Всего за двое суток в городе может выпасть до 70% месячной нормы осадков.