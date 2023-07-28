Приезжий изнасиловал женщину возле магазина на востоке Москвы

По факту случившегося возбудили уголовное дело об изнасиловании Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 43-летний уроженец Таджикистана изнасиловал 41-летнюю незнакомую женщину, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 25 июля возле магазина на Открытом шоссе. Насильник напал на свою жертву и надругался над ней. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об изнасиловании. Фигуранта задержали, ему предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будут ходатайствовать о его аресте. Расследование продолжается. В СК добавили, что в рамках уголовного дела также проверят миграционное законодательство по факту нахождения обвиняемого в РФ.

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