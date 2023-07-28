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НовостиПроисшествия28 июля 2023 7:31

Приезжий изнасиловал женщину возле магазина на востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
По факту случившегося возбудили уголовное дело об изнасиловании

По факту случившегося возбудили уголовное дело об изнасиловании

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 43-летний уроженец Таджикистана изнасиловал 41-летнюю незнакомую женщину, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 25 июля возле магазина на Открытом шоссе. Насильник напал на свою жертву и надругался над ней. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об изнасиловании. Фигуранта задержали, ему предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будут ходатайствовать о его аресте. Расследование продолжается. В СК добавили, что в рамках уголовного дела также проверят миграционное законодательство по факту нахождения обвиняемого в РФ.

Ранее KP.RU писал, что в Мытищах пьяный приезжий развращал несовершеннолетних на детской площадке. Мужчину задержали, с ним проводятся следственные действия.