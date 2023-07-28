Ефимов: Сфера платных услуг в Москве увеличила обороты на 7,5 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте оборотов столичных компаний, оказывающих платные услуги жителям. С января по май этого года вырученная сумма составила 1,2 триллиона рублей.

«За пять месяцев этого года объем платных услуг населению Москвы вырос на 7,5 процента, - отметил заммэра. - В то время как в среднем по России прирост в сопоставимых ценах составил 3,5 процента».

По его словам, самый заметный рост продемонстрировали транспортные компании, образовательные учреждения, предприятия культуры и туризма. Столичный бизнес в этих сферах продолжает свое развитие, освоившись в сложившейся экономической ситуации и занимая опустевшие ниши на рынке.

«С начала текущего года этот сегмент экономики поступательно рос, демонстрируя одни из самых высоких темпов среди регионов страны», - подчеркнул Ефимов.

Свежей статистикой поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. За пять месяцев 2023 года активнее всего работали компании в сфере культуры и спорта. Их оборот в сопоставимых ценах вырос более чем на 20 процентов и достиг 48 миллиардов рублей.

Увеличение выручки в сфере транспортных услуг составило свыше 18 процентов – до 376 миллиардов рублей. Сфера образования нарастила обороты на 13,2 процента - до 101,4 миллиарда рублей. Выручка гостиниц и туристических компаний поднялась примерно на 10 процентов – до 43,7 миллиарда рублей.

Напомним, с 2010 года Москва входит в число мировых лидеров по многим ключевым параметрам. Среди них - качество жизни человека, уровень развития городской среды, транспорта, городского здравоохранения, школьного образования, жилищного строительства, городских услуг, электронного правительства и безопасности. Российская столица достойно выдерживает конкуренцию с крупнейшими мегаполисами мира. Высокий уровень развития и динамично растущая экономика делают Москву драйвером развития и для всей страны в целом.