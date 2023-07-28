Дептранс предупредил москвичей о сильном ливне до вечера пятницы

Во время дождя водителей призывают избегать резких маневров и держать дистанцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 28 июля, с 09:00 и до 21:00 ожидается ливень с грозой и порывистым ветром. Местами возможен град, предупредили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Во время непогоды водителей просят быть осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. Также за рулем не стоит отвлекаться на гаджеты. Парковать автомобили советуют подальше от деревьев и шатких конструкций.

Ранее KP.RU писал, что в Москве с начала июля выпало более 150% месячной нормы осадков. На главной метеостанции города, ВДНХ, пролилось 130 мм небесной влаги. При этом за двое суток – в пятницу и субботу – может выпасть еще до 70% месячной нормы дождя.