В Москве запущен реестр новейших технологических решений

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В «Банке технологий» (сервис Инвестиционного портала Москвы) появилась возможность отправить заявку на включение в реестр новейших технологических решений. Функция доступна промышленным предприятиям города.

— Теперь инвесторы и промышленники могут воспользоваться большинством мер поддержки на едином ресурсе. В «Банке технологий» промышленные предприятия найдут новейшие технологические решения для своих производственных площадок. Перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях. В реестре уже представлено более 420 высокотехнологичных решений, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сейчас в базу включены российские программные решения. Пользователи могут как ознакомиться с реестром, так и подать онлайн-заявку на подбор технологического решения, необходимого для конкретных потребностей предприятия.

Инвестпортал Москвы — как специализированный ресурс для инвесторов — запустили девять лет назад. За прошлый год его посетили более 3,7 млн пользователей. Представители делового сообщества могут не только найти исчерпывающую информацию о мерах поддержки, а также подать заявки на получение льготных статусов, подобрать недвижимость в базе торгов и многое другое.

Функционал сайта постоянно обновляется актуальными онлайн-инструментам. В 2022-м году разработчики доработали инвесткарту. Через нее можно найти площадки для запуска бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении. Среди доступных пользователям показателей — трафик в зависимости от времени суток года. В этому году добавили аналитический слой «Грузовой каркас»: функционал для планировании логистики будущего предприятия.