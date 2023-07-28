Собянин: Столичные музеи и выставочные залы с начала года посетили более 6 млн человек

«Только в I полугодии 2023 года городские музеи и выставочные залы организовали более 340 выставок и провели более 900 различных культурных и просветительских мероприятий, а их посетителями стали более 6 млн человек», – сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что Москва является одним из мировых лидеров по числу музеев, которые посещают миллионы москвичей и гостей города.

«Посетителей привлекают уникальные экспозиции и, конечно же, яркие и оригинальные выставочные проекты, которые проводит каждый московский музей», – сказал мэр и подчеркнул, что выставочные проекты столичных музеев становятся все более востребованы среди посетителей.

«Московские музеи не только бережно хранят культурное наследие прошлого, но и внимательно следят за последними тенденциями искусства. Поэтому их выставочные проекты становятся все ярче и интереснее для всех», – отметил Сергей Собянин.