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НовостиЗвезды28 июля 2023 11:17

Собянин: Столичные музеи и выставочные залы с начала года посетили более 6 млн человек

На выставочных площадках и в музеях Москвы с начала года проведены более 900 мероприятий. Их посетили свыше 6 миллионов человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о главных выставочных проектах мегаполиса
Сергей КУЗНЕЦОВ

«Только в I полугодии 2023 года городские музеи и выставочные залы организовали более 340 выставок и провели более 900 различных культурных и просветительских мероприятий, а их посетителями стали более 6 млн человек»,сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что Москва является одним из мировых лидеров по числу музеев, которые посещают миллионы москвичей и гостей города.

«Посетителей привлекают уникальные экспозиции и, конечно же, яркие и оригинальные выставочные проекты, которые проводит каждый московский музей», – сказал мэр и подчеркнул, что выставочные проекты столичных музеев становятся все более востребованы среди посетителей.

«Московские музеи не только бережно хранят культурное наследие прошлого, но и внимательно следят за последними тенденциями искусства. Поэтому их выставочные проекты становятся все ярче и интереснее для всех», – отметил Сергей Собянин.