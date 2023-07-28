Автомобиль загорелся на Садовнической улице в Москве

Движение в районе ЧП не затруднено Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве на Садовнической улице в районе дома 79 загорелся автомобиль. Транспортное средство вспыхнуло прямо на проезжей части, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 28 июля.

На месте происшествия работают оперативные службы города, в частности пожарные и правоохранители. В настоящий момент спасатели тушат огонь. Информация о пострадавших уточняется, причины, и обстоятельства случившегося выясняются. В Дептрансе добавили, что движение в районе ЧП не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на Новорязанском проспекте столкнулись пять автомобилей, в том числе несколько грузовиков. Сведения о пострадавших не поступали. Из-за аварии движение было затруднено в сторону области, через пару часов проезжую часть освободили. Инспекторы ГИБДД выясняют детали случившегося.