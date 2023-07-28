Собянин рассказал, как преобразится после благоустройства «Парк Яуза»

«Мы начали (благоустройство) с 2017 года. В основном в 2022, 2019, 2017 годах некоторые участки проходили. Просто гигантский объем, несколько районов вокруг. И вот практически в этом году почти все закончим. Здесь несколько остается участков, но это в основном промзоны и какие-то крупные инвестиционные проекты. Этим года два еще заниматься. <…> Можете гордиться: вы живете рядом с самыми большим парком Москвы», – заявил Сергей Собянин во время разговора с местными жителями.

Градоначальник рассказал москвичам о планах по строительству пляжных зон вдоль реки Яузы.

«Мы хотим сделать несколько пляжных зон и бассейнов с подогревом вдоль Яузы. Сделаем штук пять. Так, что можно было б никуда не ездить и загорать в Москве», – пояснил Сергей Собянин.

КОНКРЕТНО

Завершить благоустройство парка «Яуза» вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда планируется в сентябре 2023 года. Основная задача – обновление существующей инфраструктуры. Вдоль улицы Сухонская, между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами проложат веломаршрут. Дорожка появится и со стороны Олонецкого проезда, на другом берегу Яузы. Новые дорожки станут частью единого бегового и веломаршрута вдоль берегов Яузы. Общая протяженность велодорожек достигнет 20 км.

В ходе работ по благоустройству обновят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками. На улице Сухонская отремонтируют открытую летнюю сцену и партер для проведения культурных мероприятий.

Помимо этого вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда обустроят 16 детских площадок, обновят и создадут 24 спортивные площадки, сделают три площадки для выгула собак.

На данный момент выполнено 75% работ. Одновременно ведутся работы по благоустройству еще двух участков парка «Яуза» – вдоль улицы Сельскохозяйственная вблизи Ростокинского акведука.

С завершением работ на этих участках проект создания единого рекреационного пространства «Парк Яуза» будет воплощен на 90%.

В следующем году предполагается завершение благоустройства участков вдоль ул. Сельскохозяйственная и вблизи Ростокинского акведука. Начнутся работы на участке вдоль поймы реки Яузы по Чукотскому проезду.