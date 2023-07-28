В Шереметьево таможенники нашли у пассажирки 46 тысяч долларов США

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных денежных средств. Фото: пресс-служба ФТС

В Шереметьево таможенники обнаружили у 51-летней гражданки России около 46 тысяч долларов США. Незадекларированные деньги пассажирка пыталась пронести через «зеленый» коридор, сообщили в пресс-службе ФТС.

Женщину остановили инспекторы, к таможенному осмотру она предъявила 36 тысяч долларов и 9 тысяч евро. Таможенники изъяли валюту. По расписке пассажирке вернули 10 тысяч долларов, то есть сумму, разрешенную для перевозки без декларирования. Общая сумма незаконно перемещаемых денег по курсу ЦБРФ составила 3 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных средств. Детали случившегося выясняются.

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